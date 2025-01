Incêndios de Los Angeles começam a ser controlados após vento acalmar

Os bombeiros finalmente começaram a controlar os dois grandes incêndios florestais nos flancos leste e oeste de Los Angeles na sexta-feira, quando os ventos fortes que alimentavam os incêndios há dias finalmente diminuíram.

Seis incêndios florestais simultâneos devastaram bairros do condado de Los Angeles desde terça-feira, matando pelo menos 10 pessoas e destruindo quase 10.000 estruturas. É expectável que estes números ainda sejam revistos em alta.

Com milhares de pessoas repentinamente em situação de sem-abrigo, e o fumo espesso a levar as autoridades dos EUA a declarar uma emergência de saúde pública, os bombeiros anunciaram progressos na contenção do incêndio de Palisades, no extremo oeste da cidade, e do incêndio de Eaton, no sopé leste da extensa metrópole.

Após arder descontroladamente durante dias, apesar dos esforços de centenas de bombeiros a atacar as chamas pelo ar e pelo solo, o incêndio de Palisades estava 8% contido, enquanto o incêndio de Eaton estava apenas contido a 3%. A Cal Fire disse que ambos os incêndios estavam com 0% de contenção até sexta-feira.

Mesmo assim, os incêndios consumiram, no total, mais de 13.700 hectares - ou 137 km quadrados, 2,5 vezes a área terrestre de Manhattan.

"Estamos a fazer tudo o que podemos para controlar a situação", disse a presidente do município de Los Angeles, Karen Bass, numa conferência de imprensa. "Sabemos que teremos um possível aumento na força dos ventos no início da semana que vem, e preparar Los Angeles - fazer tudo o que pudermos para salvar vidas - é a nossa tarefa número 1", sublinhou.

As condições na área de Los Angeles vão melhorar durante o fim de semana, com ventos constantes a diminuir para cerca de 32 km/h, com rajadas entre 56 e 80 km/h, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, uma trégua em relação às recentes rajadas de vento de 128 km/h.

Qualquer flexibilização permitiria um apoio mais crucial de aeronaves a lançar água e retardantes de fogo nas colinas em chamas.

"Não está tão forte, e isso deve ajudar os bombeiros", disse a meteorologista Allison Santorelli, acrescentando que as condições ainda eram críticas, com baixa humidade e vegetação seca.