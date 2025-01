Incêndio em Palisades está a tornar-se o mais caro de sempre na Califórnia

O incêndio no bairro de Pacific Palisades destruiu mais de 1000 estruturas e casas e está a tornar-se um dos mais dispendiosos da Califórnia, onde em média o custo de uma casa é de três milhões de dólares.

O incêndio, que está fora de controlo há dois dias, está a consumir o bairro de Pacific Palisades, uma zona nobre de Los Angeles perto de Malibu.

O fogo começou no dia 7 de janeiro e já devastou 6.975 hectares e continua a estar fora do controlo das corporações de bombeiros.

As estimativas de danos totais atingiriam entre 52 e 57 mil milhões de dólares, de acordo com uma estimativa da AccuWeather, um valor que triplica os 16,5 mil milhões de dólares em danos causados pelo catastrófico incêndio de 2018 em Camp Fire, que detinha o recorde de incêndio mais dispendioso e mais mortal da Califórnia.

Uma análise da J.P. Morgan Insurance estima que as perdas seguradas do incêndio poderão atingir os 20 mil milhões de dólares, segundo o Financial Times.

O cientista climático da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Daniel Swain, disse à CNN que o incêndio de Palisades será "muito provavelmente" o mais dispendioso da história do Estado, o que poderá provocar novos aumentos nas taxas de seguro das casas, numa altura em que o Estado tenta impedir as empresas que se recusam a cobrir as casas por risco de incêndio.

"Isto vai transformar-se numa crise. Isto vai levar a crise dos seguros de habitação contra incêndios florestais na Califórnia para a estratosfera, se é que já não estava lá", disse Swain.