Biden em coordenação com Trump sobre incêndios na Califórnia

"Eles sabem tudo o que estamos a fazer para responder aos incêndios", disse Biden aos jornalistas sobre a articulação com a equipa do futuro Presidente norte-americano, que toma posse em 20 de janeiro, e que tem dirigido fortes críticas à forma como o combate às chamas está a ser gerido.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou esta sexta-feira que a sua equipa está a coordenar-se com o seu sucessor na Casa Branca, Donald Trump, para gerir os incêndios na Califórnia, que fizeram pelo menos dez mortos e levaram à retirada de 180 mil pessoas.

No total, os incêndios florestais já destruíram ma(...)

Biden abordou a situação dos incêndios florestais durante uma conferência de imprensa na Sala Oval da Casa Branca, com a presença da vice-Presidente e candidata democrata derrota nas últimas presidenciais, Kamala Harris, enquanto Newsom e a presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, participaram virtualmente.

Após o início dos incêndios, em 7 de janeiro, Biden ordenou o envio de equipas aéreas e terrestres, incluindo pelo menos cinco aviões-tanque, dez helicópteros e dezenas de camiões, para ajudar as autoridades da Califórnia a combater as chamas.

O Presidente norte-americano aprovou também uma declaração de grande desastre, que permite ao governo federal alocar mais recursos aos estados afetados.

O Pentágono indicou que mais de 600 reservistas da Guarda Nacional estão a participar nos esforços de resposta aos incêndios florestais na Califórnia, enquanto centenas de fuzileiros e outros militares estão de prontidão para intervir, se necessário.

Desde que os incêndios deflagraram, foram queimados mais de 14.688 hectares, uma área equivalente à cidade de Miami e maior do que cidades como Boston ou São Francisco.

Entre o situação de desastre, foram registados alertas de evacuação enviados por engano para os telemóveis de habitantes, que causaram confusão e pânico em Los Angeles, segundo as autoridades locais.

"Há um grande nível de frustração, raiva, medo sobre as mensagens erradas que foram enviadas através do sistema de alerta 'online' em todo o Condado de Los Angeles. Não posso dizer o quanto lamento", disse Kevin McGowan, diretor do Gabinete de Gestão de Crises daquela área, em conferência de imprensa.

Um alerta inicial soou nos telefones às 16h00 de quinta-feira (mais oito horas em Lisboa), indicando que "foi emitida uma ordem de evacuação no seu bairro".

Esta primeira mensagem foi corrigida por um novo alerta alguns minutos depois, pedindo para "desconsiderar a última ordem de evacuação", que dizia respeito ao "Incêndio Kenneth", um dos que ocorreram no noroeste da cidade.

Um novo alerta soou a meio da noite, às 4h00 da manhã locais desta sexta-feira.

"Todos os especialistas técnicos estão a trabalhar para encontrar a causa e resolver este problema. Imploro a todos que não desliguem as mensagens nos telefones... Isto é uma questão de vida ou de morte", acrescentou McGowan.