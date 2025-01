Vento diminui e ajuda bombeiros no combate aos incêndios devastadores de Los Angeles

A diminuição da intensidade dos ventos na zona de Los Angeles deverá permitir aos bombeiros alcançar progressos no combate aos devastadores incêndios florestais que estão a assolar a região e que já provocaram cinco mortes.

No entanto, segundo refere a agência noticiosa Associated Press (AP), os bombeiros continuam esta quinta-feira a lutar para controlar uma série de cinco grandes incêndios na zona de Los Angeles que também devastaram comunidades desde a costa do Pacífico até Pasadena e levaram milhares de pessoas a fugir das suas casas.

Os ventos ciclónicos (com rajadas que chegaram a atingir 160 quilómetros por hora) que provocaram as chamas e levaram a evacuações caóticas acalmaram um pouco e não se espera que sejam tão fortes durante o dia.

"Isso poderá permitir que os bombeiros façam progressos na contenção dos incêndios que se espalharam por toda a região, incluindo os enormes incêndios em Pacific Palisades e Altadena", referem as autoridades locais.

Sistemas de alerta permitem manter os residentes atualizados

O Presidente norte-americano, Joe Biden, será quinta-feira informado sobre a resposta federal aos incêndios florestais de Los Angeles e reunir-se-á, depois, com os altos funcionários da Casa Branca e da administração para nova atualização da situação, mas só depois de ter proferido o elogio fúnebre no funeral do antigo presidente Jimmy Carter.