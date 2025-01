Venâncio Mondlane esperado esta quinta-feira em Moçambique

O candidato presidencial Venâncio Mondlane é esperado na manhã desta quinta-feira em Maputo, praticamente dois meses e meio após deixar o país.

Mondlane, que não reconhece os resultados das eleições gerais de 09 de outubro, anunciou ainda que com a sua chegada inicia-se uma nova fase de contestação pós-eleitoral que denominou de "Ponta de lança".

O candidato presidencial disse que regressa através do aeroporto internacional de Maputo, às 08h05 (06h05 de Lisboa) e apelou à população para o receber.

Para o mesmo dia está agendada uma reunião, promovida pelo atual Presidente de Moçambique, com os líderes dos partidos Frelimo, Renamo, MDM, Podemos e Nova democracia.

Confrontos entre a polícia e manifestantes já provocaram quase 300 mortos e mais de 500 feridos desde 21 de outubro, segundo organizações da sociedade civil que acompanham o processo.

O Conselho Constitucional (CC) de Moçambique fixou 15 de janeiro para a tomada de posse do novo Presidente. Em 23 de dezembro, o CC proclamou Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), vencedor da eleição presidencial, com 65,17% dos votos, bem como a vitória da Frelimo, que manteve a maioria parlamentar.