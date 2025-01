Jato ultrapassa a pista e explode em praia no Brasil

Um avião de pequeno porte ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, no estado de São Paulo, e acabou por explodir na Praia do Cruzeiro, esta quinta-feira. Segundo avança a brasileira Globo, do acidente resultou um morto, o piloto. Os restantes quatro ocupantes do jato, um casal de adultos e duas crianças, foram levados para o hospital com vida. Três pessoas que se encontravam na praia no momento do acidente também tiveram de ser socorridas.

As imagens que circulam nas redes sociais dão conta do momento do sinistro: num vídeo partilhado online, é possível ver a aeronave a sair do aeródromo e a atingir a praia já a arder.