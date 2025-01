​Cidade italiana proíbe habitantes de ficarem doentes

O presidente da Câmara de Belcastro, Antonio Torchia, emitiu um decreto onde "é proibido ficar doente".

O decreto do autarca da cidade no sul da Calábria refere que os cidadãos estão "ordenados a evitar contrair qualquer doença que exija assistência médica, especialmente em caso de emergência".

Em declarações à televisão local, o autarca pede para se encarar este decreto "com um pouco de ironia" e justifica o mesmo com a necessidade de apontar a falta de acesso aos cuidados de saúde nesta cidade com cerca de 1300 habitantes, dos quais metade são idosos.

Segundo Torchia, Belcastro tem apenas um centro de saúde, frequentemente encerrado, e os médicos de serviço muitas vezes estão indisponíveis. Além disso, o serviço de urgência mais próximo está localizado a cerca de 45 quilómetros, na cidade de Catanzaro.

Por todos estes motivos, o presidente da Câmara considerou necessário "adotar uma medida urgente e inadiável de natureza preventiva", com o objetivo de provocar as autoridades regionais e as autoridades de saúde, para que abordem estes problemas.

"Não é apenas uma provocação, é um grito de socorro, uma forma de chamar a atenção para uma situação inaceitável", explica o autarca ao jornal Corriere della Calabria, garantindo que o decreto estará em vigor até que o centro de saúde da cidade esteja aberto de forma regular.

Além de proibir "ficar doente", o decreto apela aos habitantes para que não "se envolvam em comportamentos que possam ser prejudiciais e que evitem acidentes domésticos” e que “não saiam de casa com demasiada frequência, não viajem nem pratiquem desporto e que descansem a maior parte do tempo".