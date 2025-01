Celebridades perdem casas em Los Angeles, quando há já bairros totalmente devastados

O pior incêndio na história de Los Angeles, que destruiu bairros inteiros, pintou o céu com fumo e chamas e fez pelo menos cinco mortos, chegou na última noite de quarta-feira a Hollywood, o famoso bairro onde vivem muitas celebridades da indústria do cinema e do entretenimento. Uma casa que pertence aos atores Leighton Meester e Adam Brody e outra de propriedade do ator Billy Crystal perderam as suas casas, numa altura em que quase dois mil prédios já foram destruídos pelos incêndios florestais que estão a devastar a cidade. Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Paris Hilton, Maria Shriver e outras celebridades estão entre as mais de 100 mil pessoas forçadas a sair das suas casas para escapar dos incêndios descontrolados.

O maior incêndio consumiu quase 4.856 hectares em Pacific Palisades, um bairro pitoresco entre as cidades de Santa Monica e Malibu, lar de muitas estrelas de cinema, televisão e música. Adam Brody, conhecido pelos seus papéis nas séries "The OC" e "Nobody Wants This", e Leighton Meester, que estrelou "Gossip Girl", compraram a sua casa em Pacific Palisades em 2019 por 6,5 milhões de dólares (6,3 milhões de euros), de acordo com sites imobiliários e de entretenimento.

Veja o vídeo: Bairros totalmente destruídos em Los Angeles, quando o pior incêndio da história da cidade chega a Hollywood

Já Billy Crystal e sua esposa, Janice, revelaram que moravam na sua casa em Pacific Palisades desde 1979. "Estamos com o coração partido, é claro, mas com o amor das crianças e dos amigos vamos superar isto", disseram. Maria Shriver, jornalista e ex-primeira-dama da Califórnia, quando era casada com o ex-governador Arnold Schwarzenegger, afirmou que a destruição na sua casa foi devastadora. "De partir o coração, devastador, inacreditável. Tudo foi-se. O nosso bairro, os nossos restaurantes. Todos os nossos amigos perderam tudo", escreveu no Instagram. "Os bombeiros fizeram e estão a fazer o melhor que podem, mas este incêndio é enorme e está fora de controlo."

Também a atriz Jamie Lee Curtis confirmou que sua casa estava segura, mas revelou que o "amado bairro foi-se", através de uma publicação no Instagram.

Já a socialite Paris Hilton disse que ficou "com o coração partido" ao ver sua casa em Malibu "a arder em direto na televisão". "Embora a perda seja avassaladora, sinto-me grata por a minha família e os meus animais de estimação estarem a salvo. O meu coração e as minhas orações vão para todas as famílias afetadas por estes incêndios", lamentou, através de uma publicação no Instagram.

A atriz Mandy Moore, estrela de "This is us", foi outra das estrelas de Hollywood que viu a tragédia a acontecer no bairro onde reside, em Altadena.

"Honestamente, estou em choque e a sentir-me entorpecida por tudo o que muitos perderam, incluindo a minha família. A escola dos meus filhos foi-se. Os nossos restaurantes favoritos, destruídos. Tantos amigos e entes queridos perderam tudo também. A nossa comunidade está destroçada, mas estaremos aqui para reconstruir juntos", escreveu no Instagram.

Colinas de Hollywood em chamas Na quarta-feira à noite, um incêndio começou a lavrar em Hollywood Hills e rapidamente duplicou de tamanho, forçando a mais evacuações nesta área. Embora relativamente pequeno comparado aos outros, o incêndio começou a queimar rapidamente acima da Hollywood Boulevard e da famosa "Walk of Fame". É preciso cruzar a autoestrada 101 Freeway para colocar em risco o icónico letreiro de Hollywood e o Observatório Griffith, mais acima nas colinas. Dentro dessa área fica também o Dolby Theater, onde os Óscares são realizados. O anúncio das nomeações para os Óscares da próxima semana foi adiado por três dias por causa do incêndio, informaram os organizadores. O Critics Choice Awards deste fim-de-semana foi também adiado por duas semanas.

Imagem das consequências do incêndio em Pacific Palisades. Foto: Reuters

A produção de programas de TV, incluindo "Jimmy Kimmel Live" e "Grey's Anatomy", foi interrompida na quarta-feira. Várias estreias de filmes também foram canceladas. Pelo menos seis incêndios florestais separados estão a lavrar em Los Angeles, três deles totalmente fora de controlo: na área de Pacific Palisades, ao longo da costa, e mais para o interior, em Pasadena e Altadena. Os incêndios atingiram um momento especialmente vulnerável para o sul da Califórnia, que não vê chuvas significativas há meses.