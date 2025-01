Bebé nasce a bordo de barco de migrantes que seguia a caminho das Canárias

Uma bebé nasceu a bordo de um barco de migrantes que se dirigia para a ilha espanhola de Lanzarote, nas Canárias, na segunda-feira.

Tanto a mãe como o bebé estão estáveis e a receber tratamento hospitalar, segundo informaram as autoridades médicas e governamentais regionais, esta quinta-feira.

Ambos estavam a ser tratados com antibióticos e monitorizados por uma equipa pediátrica, de acordo com Maria Sabalich, coordenadora das urgências do Hospital Universitário Molina Orosa, em Lanzarote.

"A mãe e o filho estão bem", assegurou. "Ainda estão no hospital, mas estão bem".

A guarda costeira espanhola disse que o barco que transportava a mãe grávida tinha embarcado em Tan-Tan, uma província em Marrocos.