Aumenta para 5 os mortos nos incêndios de Los Angeles

Aumenta para cinco o número de mortos nos violentos incêndios que lavram desde terça-feira no condado de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, de acordo com o mais recente balanço oficial.

Dezenas de pessoas ficaram feridas e mais de 1.100 casas, negócios e outros edifícios foram destruídos, naqueles que já são considerados os maiores fogos na história de Los Angeles.

As cinco vítimas mortais das chamas descontroladas foram registadas no fogo de Eaton, perto da cidade de Pasadena, que já consumiu 890 hectares.

A Califórnia está a ser assolada por uma das piores vagas de incêndios de que há memória.

As chamas estão a ser alimentadas por ventos fortes, com rajadas que chegam aos 100 quilómetros/hora.