"Ameaça imediata à vida". Cinco mortos nos incêndios que deixaram Hollywood a arder

Aumenta para cinco o número de mortos nos violentos incêndios que lavram desde terça-feira no condado de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, de acordo com o mais recente balanço oficial.

Dezenas de pessoas ficaram feridas e mais de 1.100 casas, negócios e outros edifícios foram destruídos, naqueles que já são considerados os maiores fogos na história de Los Angeles.

As cinco vítimas mortais das chamas descontroladas foram registadas no fogo de Eaton, perto da cidade de Pasadena, que já consumiu 890 hectares.

As autoridades ordenaram aos moradores do bairro histórico de Hollywood, no sudoeste dos EUA, que abandonassem as suas casas, depois de um novo incêndio ter deflagrado a centenas de metros da Hollywood Boulevard.

"Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para sair agora. A área está legalmente fechada ao acesso público", disse na quarta-feira o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, que divulgou ainda um mapa que mostra secções do famoso zona ligada ao cinema.



A Califórnia está a ser assolada por uma das piores vagas de incêndios de que há memória.

As chamas estão a ser alimentadas por ventos fortes, com rajadas que chegam aos 100 quilómetros/hora.

Há 160 mil casas sem eletricidade há mais de 24 horas e já foi declarado o estado de emergência pelo condado de Los Angeles e pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que conseguiu luz verde do Presidente Joe Biden para obter ajuda federal no combate aos incêndios.

"A situação em Los Angeles é altamente perigosa e está em rápida evolução", disse Newsom, numa conferência de imprensa conjunta com Joe Biden.