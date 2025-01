Trump reforça cobiça pelo Canal do Panamá e Gronelândia e admite usar força

07 jan, 2025 - 23:09 • Ricardo Vieira, com Reuters

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou esta terça-feira a ideia de que pretende passar a controlar o Canal do Panamá e a Gronelândia, e até o Canadá.

Numa conferência de imprensa no seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida, a duas semanas de tomar posse, Trump voltou a ameaçar expandir territorialmente os EUA. Declarou que a aquisição da Gronelândia e a retoma do controlo do Canal do Panamá são do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos e recusou-se a descartar a força militar ou a pressão económica para alcançar qualquer uma dessas opções. Quanto à Dinamarca, sugeriu que a sua reivindicação sobre a Gronelândia era ilegítima, apesar de fazer parte do Estado dinamarquês há mais de 200 anos. “As pessoas nem sequer sabem se a Dinamarca tem algum direito legal, mas se tiverem, deveriam desistir dele, porque precisamos dele para a segurança nacional”, declarou.

Estas palavras foram proferidas no dia em que Donald Trump Jr., filho do Presidente eleito, visitou a Gronelândia, estratégico território autónomo do reino da Dinamarca, entre o Atlântico Norte e o Ártico. Além da Gronelândia, o próximo inquilino da Casa Branca também considera que o Canal do Panamá “é vital” para os EUA e não pode estar em mãos chinesas. “O Canal do Panamá está a ser operado pela China, a China, e entregamos o Canal do Panamá ao Panamá. Não o demos à China e eles abusaram dele. Eles abusaram desse dom. Nunca deveria ter sido feito”, declarou. Durante o encontro com os jornalistas, o Presidente eleito também disse que a fronteira com o Canadá foi “desenhada artificialmente” e que o país vizinho estaria melhor se abdicasse da sua soberania e se tornasse no 51.º estado norte-americano.