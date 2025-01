Revelada causa da morte de Liam Payne

As autoridades revelaram, esta quarta-feira, que a morte de Liam Payne se deveu a "múltiplos traumas" no corpo, resultado de uma queda violenta. Esta informação é revelada três meses depois da queda de Liam da varanda do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

A causa da morte do cantor de 31 anos é avançada pelos jornais britânicos "Daily Mail" e "The Sun" e anula assim a suspeita de que outro fator tivesse contribuído para a morte do ator.

Cinco pessoas foram acusadas de envolvimento na morte do cantor britânico. Roger Nores, amigo de Liam, Gilda Martin, gerente do hotel, e o rececionista Estaban Grassi estão acusados de homicídio. E dois outros funcionários do hotel, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, foram acusados de fornecer drogas ao cantor.

Os funcionários do hotel, alegadamente, venderam cocaína a Liam Payne nos dias anteriores à sua morte.

O amigo do cantor é acusado de abandonar Liam Payne, sabendo que este tinha problemas com abuso de estupefacientes, não cumprindo com o "dever de cuidar, assistir e ajudar".

A gerente do hotel, Gilda Martin, está acusada por, alegadamente, não ter impedido de levarem o cantor para o quarto. Segundo os documentos do tribunal, a varanda do quarto seria um perigo para o cantor, dado o estado em que se encontrava.

O rececionista também está envolvido por pedir a três pessoas que levassem o cantor para o quarto. A juíza reconhece que estes dois funcionários do hotel não tinham o plano nem a intenção de matar o artista, mas que as suas decisões aumentaram o risco de perigo de vida a Liam.

No dia 16 de outubro, Lyam Payne terá causado alguns distúrbios no átrio do hotel Casa Sur, onde estava hospedado, sendo notório que estaria sob o efeito de álcool e estupefacientes.

Três membros do staff do hotel terão levado o cantor, segurando-o pelas pernas e braços, para o seu quarto. Imagens partilhadas pelo site TMZ mostram o cantor a ser transportado, estando, alegadamente, consciente.

Uma chamada do hotel para o número de emergência confirma que o staff teria receio que o cantor fizesse algo que poderia pôr em risco o seu bem-estar e a sua vida, uma vez que, neste telefone, referem que o quarto do cantor tinha uma varanda.

Os resultados da autópsia confirmaram que Liam tinha no seu organismo álcool e drogas. O cantor estaria sozinho e, possivelmente, estaria semi-consciente ou até inconsciente quando caiu da varanda.