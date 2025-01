Incêndio descontrolado em Los Angeles destrói casas e obriga a milhares a sair da cidade

Um incêndio florestal ficou fora de controlo esta terça-feira, em Los Angeles, na Califórnia, crescendo de oito para mais de 1.200 hectares em apenas algumas horas.

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e cerca de 13 mil edifícios estão no caminho do fogo, indica a chefe do Departamento de Bombeiros, Kristin Crowley.

O fogo desceu das montanhas de Santa Mónica para as Pacific Palisades, uma zona residencial situada no noroeste da capital californiana.

As chamas foram alimentadas por ventos que atingiram os 160 quilómetros/hora e condições climatéricas particularmente secas.

“Um inferno” e “apocalíptico” é como os habitantes da zona descrevem a situação, citados por órgãos de comunicação internacionais.