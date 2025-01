Franceses celebram morte de Jean-Marie Le Pen nas ruas de Paris

Muitos franceses celebraram a morte de Jean-Marie Le Pen, líder histórico da extrema-direita em França, nas ruas de Paris.

Milhares de pessoas saíram à rua e encheram a Praça da República para assinalar a morte da figura, anunciada esta terça-feira.

O ministro do Interior do Governo de França condenou as manifestações, considerando-as "vergonhosas".

"A morte de um homem, mesmo de um oponente político, deve inspirar apenas dignidade e reserva", referiu Bruno Retailleau.

O funeral de Le Pen está marcado para sábado, em La Trinité-sur-Mer, cidade natal do político.