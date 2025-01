Chefe da diplomacia dos EUA garante que anexação da Gronelândia "não vai acontecer"

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, rejeitou, esta quarta-feira, a ideia de anexar a Gronelândia proposta pelo Presidente eleito dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, assegurando que tal não acontecerá.

"A ideia expressa sobre a Gronelândia não é obviamente uma boa ideia, mas talvez mais importante, não vai acontecer", disse Blinken numa conferência de imprensa em Paris.

Trump, que tomará posse no próximo dia 20 de janeiro, declarou no mês passado que a "propriedade e o controlo" do território, que pretendia adquirir durante a sua primeira presidência, é "uma necessidade absoluta" para a segurança nacional dos EUA.