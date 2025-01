Trump ameaça lançar "inferno" se Hamas não libertar reféns até dia 20

As negociações indiretas que recomeçaram no passad(...)

Durante a campanha presidencial para as eleições de novembro passado, Trump já tinha ameaçado levantar "o inferno" no Médio Oriente se o Hamas não libertasse os reféns israelitas, incluindo alguns norte-americanos, e tem insistido que tal deve acontecer antes do início do seu mandato.

Na conferência de imprensa, foi questionado sobre o conflito na Ucrânia, responsabilizando o seu antecessor, Joe Biden, pela invasão russa, em fevereiro de 2022.

"Se eu fosse Presidente, essa guerra nunca teria começado", disse, lamentando "as muitas mortes de jovens russos e ucranianos" e a "destruição de cidades".

Indicou que espera falar com o Presidente russo, Vladimir Putin, a curto prazo -- em menos de seis meses, mencionou -, e expressou a sua frustração por ter de esperar pela data da posse para o fazer.

"Sei que ele quer [falar], mas sei que não é apropriado antes da inauguração, o que eu odeio porque há muitos mortos", comentou.

Sobre o apoio dos EUA à Ucrânia, referiu que os EUA têm dado muito mais dinheiro que a União Europeia, apesar de o seu país ser menos afetado pelo conflito, "porque há um oceano no meio".

Trump vangloriou-se de que não houve guerras durante a sua primeira administração (2107-2021) e criticou Joe Biden pela saída "escandalosa" das forças norte-americanas do Afeganistão, em 2021, que conduziu ao rápido regresso ao poder dos talibãs naquele país.

"Eu teria saído com dignidade, mas saímos a parecer uns palermas", lamentou, antes de considerar que esta saída encorajou Putin a invadir a Ucrânia, iniciando uma guerra que, advertiu, "pode escalar".

Sobre o seu próximo mandato, deixou uma promessa: "Estamos no início de uma idade de ouro de negócios e de bom-senso".