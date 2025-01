Reino Unido. Escândalo de violação de crianças ameaça Governo de Keir Starmer

A oposição no Reino Unido exige a abertura de um inquérito nacional à atuação do primeiro-ministro no caso em que foi denunciada uma onda de violações contra 1.400 crianças.

Os crimes terão ocorrido entre 1997 e 2013 e, na maior parte, terão sido perpetrados por homens de origem paquistanesa.

O caso foi denunciado em 2020 por Jayne Senior, responsável por um projeto de apoio a crianças e mulheres jovens em risco de exploração sexual, que chegou a pedir uma reunião a Keir Starmer quando este era líder da oposição.

Mas o encontro nunca chegou a realizar-se, razão que levou Jayne Senior a acusar o agora primeiro-ministro de ter ignorado o caso.

Na reação, o Partido Conservador pediu a abertura de uma investigação exaustiva para apurar a verdade. Através de uma publicação na rede social X, o líder conservador Kemi Badenoch defende que “2025 deve ser o ano em que as vítimas começarão a ter justiça”.

Também durante o fim de semana, Robert Jenrick, antigo ministro da Imigração do governo de Rishi Sunak denunciou o que classificou como aplicação seletiva da lei, acusando o Reino Unido de legalizar e encobrir durante décadas crimes de violação praticados por homens predominantemente britânicos-paquistaneses, para evitar a desordem pública.

Também o multimilionário Elon Musk, detentor da rede social X, fez uma série de publicações sugerindo que o primeiro-ministro britânico deve demitir-se e enfrentar as acusações de cumplicidade no que classifica como o “pior crime em massa da história do Reino Unido”.

As acusações foram, entretanto, rejeitadas pelo Executivo britânico que acusa Elon Musk de “promover a desinformação”.