Opositor Edmundo González Urrutia denuncia rapto do genro em Caracas

O opositor venezuelano, Edmundo González Urrutia, que a oposição diz ter ganho as eleições presidenciais de julho, denunciou esta terça-feira que o seu genro, Rafael Tudares, foi raptado por homens encapuzados em Caracas.

"Hoje de manhã, o meu genro Rafael Tudares foi sequestrado. Rafael ia a caminho da escola dos meus netos de 7 e 6 anos, em Caracas, para os deixar para o início das aulas, e foi intercetado por homens encapuzados e vestidos de preto, que o meteram numa carrinha dourada, de matrícula AA54E2C, e o levaram", denunciou o político e dirigente da oposição venezuelana numa mensagem publicada rede social X.

Ainda na mesma mensagem, Edmundo González Urrutia frisou que o genro "encontra-se desaparecido".

De momento não há informação oficial sobre a situação relatada pelo dirigente opositor, desconhecendo-se se Rafael Tudares terá sido detido pelas forças de segurança.

González Urrutia, 75 anos, que a oposição diz ter ganho as eleições presidenciais venezuelanas de 28 de julho, está a realizar um périplo por vários países do continente americano e tem insistido, em várias oportunidades, que regressará a Caracas no dia 10 de janeiro para tomar posse como presidente da Venezuela.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Nicolás Maduro no escrutínio presidencial, com pouco mais de 51% dos votos.