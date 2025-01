Pelo menos 901 pessoas foram executadas no Irão no ano passado, incluindo 40 numa única semana no mês de dezembro, disse esta terça-feira o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

"É muito preocupante constatar que o número de pessoas sujeitas à pena de morte no Irão aumenta de ano para ano", declarou Türk num comunicado.

O alto-comissário sublinhou que é altura do Irão "pôr termo a esta vaga de execuções".