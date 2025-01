Meta acaba com "fact checking" e implementa "notas da comunidade"

A Meta anunciou que vai realizar várias mudanças que vão afetar a forma como as publicações, vídeos e outros conteúdos são moderados.

Uma das alterações anunciadas é o ajuste das respetivas políticas de revisão de conteúdos no Facebook e no Instagram, acabando assim com o programa de "fact checking", anunciou o diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, esta terça-feira.

"Vamos acabar com os 'fact checkers' e substituí-los por notas da comunidade, semelhantes ao X, começando nos EUA", anunciou o diretor executivo, considerando que é "altura de voltar às raízes" e restaurar "a da liberdade de expressão".

Desta forma, o "fact checking" vai ser substituído por "notas da comunidade", baseando-se nas contribuições dos utilizadores para contextualizar as publicações nas respetivas plataformas, semelhante ao que acontece na rede social "X" de Elon Musk.

"As recentes eleições também parecem ser um ponto de viragem cultural no sentido de voltar a dar prioridade ao discurso", afirmou Zuckerberg.



"Os verificadores de factos têm sido demasiado tendenciosos do ponto de vista político e têm destruído mais confiança do que a que criaram, especialmente nos Estados Unidos", justificou Zuckerberg.

"O que começou como um movimento para ser mais inclusivo tem sido cada vez mais usado para fechar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes, e isso foi longe demais", disse.

Este novo modelo estará disponível no Threads, Facebook e Instagram ainda este ano e, à medida que for sendo implementado, a atual estrutura de verificação de factos será gradualmente eliminada.



Zuckerberg reconheceu que mais conteúdo prejudicial aparecerá na plataforma como resultado das mudanças na moderação de conteúdo.

Desde 2016, a Meta tem trabalhado com dezenas de empresas em todo o mundo para monitorizar a desinformação no Facebook e tentar evitar que esta se espalhasse como um facto. A implementação ocorreu pouco depois da eleição de Trump, altura em que o Facebook foi criticado por não conseguir conter o fluxo de desinformação.

De acordo com o ABC, esta decisão de Zuckerberg dá-se depois do seu recente encontro com Trump no clube privado do presidente eleito, Mar-a-Lago, na Florida.