Macron acusa Musk de apoiar "novo movimento internacional reacionário"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, acusou esta segunda-feira Elon Musk de apoiar um "novo movimento internacional reacionário”.



“Há dez anos, quem imaginaria que o dono de uma das maiores redes sociais do mundo estaria a apoiar um novo movimento reacionário internacional e a intervir diretamente nas eleições, inclusive na Alemanha”, disse Emmanuel Macron, durante um encontro com embaixadores franceses.

Emmanuel Macron, que não referiu o nome do dono da rede social X (antigo Twitter), tem cultivado uma relação com Elon Musk nos últimos anos. Em 2023, recebeu o homem mais rico do mundo no Palácio do Eliseu e, mais recentemente, convidou-o para a reinauguração da catedral de Notre Dame.

O Presidente francês juntou-se a um coro de críticas de líderes de países europeus ao homem que vai liderar o Departamento de Eficiência Governamental da nova Administração Trump, que toma posse no próximo dia 20 deste mês.