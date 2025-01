"Indestrutível". Jornal Charlie Hebdo lança edição especial 10 anos após atentado

O semanário satírico francês Charlie Hebdo assinala esta terça-feira dez anos desde o ataque à sua redação que matou 12 pessoas com uma edição especial da revista.

Na capa da edição de 32 páginas, um homem está sentado na ponta de uma arma com a palavra "Indestrutível!" escrita a letras vermelhas.

"Hoje, os valores do Charlie Hebdo - como humor, sátira, liberdade de expressão, ecologia, secularismo, feminismo, para citar alguns - nunca estiveram tão ameaçados", escreveu o editor da revista, Laurent "Riss" Sourisseau, que sobreviveu ao ataque, num editorial.

"A sátira tem uma virtude que nos ajudou a superar estes anos trágicos: o otimismo. Se queremos rir é porque queremos viver. O riso, a ironia, a caricatura são manifestações de otimismo. Aconteça o que acontecer, seja dramático ou feliz, a vontade de rir nunca desaparecerá", acrescentou.

A 7 de janeiro de 2015, dois irmãos invadiram, armados com espingardas AK-47, a redação da revista numa tentativa de vingar o profeta Maomé, depois da publicação de caricaturas no jornal. No islamismo, representações do Profeta são consideradas blasfémias.

Os dois franceses tinham também jurado lealdade à Al-Qaeda.