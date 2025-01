Hong Kong e Macau proíbem importação de frango de Lisboa após casos de gripe aviária

"Os pedidos de importação de carne de frango e produtos derivados provenientes de zonas com surtos de gripe aviária não serão aprovados", disse o Instituto de Assuntos Municipais (IAM) de Macau.

Também a região semiautónoma chinesa de Macau proibiu a importação de carne de frango e derivados, incluindo ovos, do distrito de Lisboa, na sequência da deteção de casos de gripe aviária.

"Serão tomadas as medidas adequadas em resposta ao desenvolvimento da situação", referiu o comunicado.

O CFS disse já ter contactado as autoridades portuguesas e que vai acompanhar "de perto" a situação e as informações emitidas pela Organização Mundial de Saúde Animal.

O território importou cerca de 110 toneladas de carne de frango congelada de Portugal nos primeiros nove meses de 2024 , de acordo com dados oficiais citados no comunicado.

A região semiautónoma chinesa de Hong Kong proibiu, esta terça-feira, a importação de carne de frango e derivados , incluindo ovos, do distrito de Lisboa, na sequência da deteção de casos de gripe aviária.

Num comunicado, o IAM disse estar preocupado com os surtos de gripe aviária registados não só em Portugal como na Hungria e na Coreia do Sul.

O instituto prometeu "continuar a controlar rigorosamente os alimentos frescos importados e vendidos em Macau através de um mecanismo eficaz de inspeção de importação e de quarentena".

A gripe das aves foi detetada numa exploração de galinhas poedeiras em Sintra, Lisboa, tendo sido aplicadas medidas de controlo e erradicação, anunciou na segunda-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

"A 3 de janeiro, foi confirmado um foco de infeção por vírus da gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) numa exploração de galinhas poedeiras, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa", lê-se numa nota da DGAV.

As medidas de controlo e erradicação já foram implementadas e incluem a inspeção do local onde a doença foi detetada, o abate dos animais infetados e a limpeza das instalações.

Foram ainda impostas restrições à movimentação e as explorações com aves nas zonas de restrição (num raio de 10 quilómetros em redor do foco) estão a ser vigiadas.