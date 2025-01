Dois mortos em tiroteio em fábrica na Alemanha

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida com gravidade, esta terça-feira, num tiroteio numa fábrica da Hanel, em Bad Friedrichshall, no estado de Baden-Wuerttemberg, no sul da Alemanha.

O ataque foi levado a cabo por um homem armado e mascarado, que invadiu as instalações da empresa.

"Dois homens foram mortos a tiros em Bad Friedrichshall no início da noite. Outro homem ficou gravemente ferido. As investigações estão em andamento", adianta a Polícia local, nas redes sociais.



As forças de segurança retiraram os trabalhadores da fábrica e montaram uma operação para capturar o autor dos disparos, adianta o jornal Bild.