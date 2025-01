​Dois corpos encontrados no trem de aterragem de avião proveniente de Nova Iorque

Dois corpos foram encontrados no trem de aterragem de um avião da JetBlue no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, esta segunda-feira, num voo proveniente de Nova Iorque.

De acordo com o New York Times, que cita comunicado da companhia aérea, os corpos foram encontrados durante uma avaliação de rotina de manutenção do avião, já depois da aterragem. Os paramédicos declararam os óbitos no local, sem saber ao certo quanto tempo estiveram no compartimento do trem de aterragem.

O voo 1801 da JetBlue saiu do aeroporto Kennedy, em Nova Iorque, às 19h49 de segunda-feira, e aterrou na Flórida às 23h10. A identidade das vítimas não foi revelada, nem a forma como entraram no trem de aterragem.

Os trens de aterragem estão localizados sob as asas na parte de frente do avião e são muitas vezes utilizados por pessoas que tentam viajar sem ser identificadas.

No dia de Natal foi descoberto um corpo no trem de aterragem de um voo da United Airlines de Chicago para o Havai.