Aeroporto Internacional de Damasco realiza primeiro voo comercial desde a queda do regime

As ligações aéreas internacionais foram retomadas esta terça-feira no aeroporto de Damasco pela primeira vez desde a queda de Bashar al-Assad, a 8 de dezembro do ano passado, testemunharam os correspondentes da Agência France Presse.

O primeiro avião da companhia Syrian Airlines descolou para Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, às 11h45 (08h45 em Lisboa).