Quem são os réus do ataque ao Capitólio que podem receber o perdão de Donald Trump?

Prestes a tomar posse, a 20 de janeiro, Donald Trump já disse que começará a conceder as aministias assim que possível. Contudo, não específicou quantas das mais de 1.580 pessoas acusadas no ataque poderiam receber o perdão.

Esse grupo inclui Julian Khater , que foi condenado a mais de seis anos de prisão por atacar um polícia com gás pimenta. O agente acabou por morrer no dia seguinte e a sua morte foi atribuída a causas naturais.

Alguns réus de destaque que foram condenados por contraordenações mais leves incluem o neo-mexicano e republicano, Couy Griffin, fundador do "Cowboys for Trump", e Rebecca Lavrenz - apelidada J& Praying Grandma - que Trump disse ter sido "injustamente visada pelo Departamento de Justiça do corrupto Joe Biden".

Especialistas jurídicos - ouvidos pela Reuters - acreditam que as pessoas com mais probabilidade de receber perdões são as que foram acusadas de delitos menores - como a invasão de propriedade ou ocupar terrenos do Capitólio -, mas que não foram acusadas de nenhuma violência.

"Espero que seja muito rápido e abrangente no que fizer", afirmou John Pierce, advogado de defesa que representou mais de 50 dos acusados do ataque. "Se ele não conceder um perdão geral no primeiro dia, acho que enfrentará muitas reações negativas", acrescentou.

Mas há um grupo de acusados cuja amnistia pode ser questionável: aqueles que foram condenados por crimes graves, como conspiração sediciosa - o ato de revolta contra a ordem instituída -, mas que não foram necessariamente acusados de violência.

Isso incluiu réus como o fundador do "Oath Keepers", Stewart Rhodes, e o ex -presidente dos "Proud Boys", Enrique Tarrio. Nem Rhodes nem Tarrio entraram no Capitólio no dia do ataque, mas inspiraram os seus membros com uma retórica violenta, que os júris condenaram por conspiração para derrubar o governo.

Que ações de perdão do pode Donald Trump ter?

Os Presidentes têm amplos poderes de amnistia. O perdão normalmente restaura certos direitos civis a um criminoso condenado, como o direito de voto e o direito de posse de armas.

Os perdões também podem ser aplicados a réus que já saíram da prisão após cumprirem penas, como Jacob Chansley, apelidado de "Xamã QAnon", que se tornou o rosto do ataque após entrar no Capitólio usando uma pintura facial e um chapéu peludo com chifres.