​Primeira morte por gripe das aves nos EUA

A gripe das aves (H5N1) fez a primeira vítima mortal nos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira o Departamento de Saúde da Louisiana.



O paciente, com mais de 65 anos, estava hospitalizado com o vírus H5N1 desde 18 de dezembro e sofria de outras patologias.

A vítima ficou infetado com gripe aviária através do contacto com galinhas e pássaros selvagens.

“Embora o atual risco para a saúde pública, em geral, permaneça baixo, as pessoas que trabalham com aves, aves ou vacas, ou que têm exposição recreativa a elas, correm maior risco”, afirma o Departamento de Saúde da Louisiana.

Quase 70 pessoas nos EUA contraíram a gripe aviária desde abril de 2024, a maioria delas trabalhadores rurais, uma vez que o vírus circulou entre aves de capoeira e rebanhos de animais leiteiros, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

A notícia da primeira morte por H5N1 nos Estados Unidos acontece no mesmo dia em que foi identificado um foco de gripe das aves num aviário do concelho de Sintra.

A informação foi avançada, esta segunda-feira, pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, que garante que "as medidas de controlo e erradicação do foco foram de imediato implementadas".