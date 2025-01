Polícia detém homem armado com faca que tentou entrar na residência do primeiro-ministro belga

O homem ter-se-á aproximado da residência oficial do primeiro-ministro, tendo ameaçado os militares presentes no local, que neutralizaram o suspeito até à chegada da polícia.

A polícia militar belga deteve, esta segunda-feira, um homem armado com uma faca que tentou entrar no gabinete do primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, em Bruxelas.

De acordo com as autoridades, De Croo, primeiro-ministro em exercício desde as legislativas de 9 de junho, estava ausente do seu gabinete.

As autoridades belgas abriram um inquérito ao incidente do qual não resultaram quaisquer vítimas.