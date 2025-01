ONU acusa Exército israelita de disparar sobre coluna sua em Gaza

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas na Faixa de Gaza acusou, esta segunda-feira, o Exército israelita de ter disparado contra uma das suas colunas naquele território palestiniano no domingo, condenando mais um "incidente inaceitável".

A coluna de três veículos "claramente" identificados "foi alvo de disparos, apesar de ter recebido todas as autorizações necessárias das autoridades israelitas" para entrar e circular no território palestiniano, declarou o PAM num comunicado, acrescentando que as oito pessoas que seguiam a bordo não sofreram ferimentos durante essa experiência "aterradora".