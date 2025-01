Macron defende que Ucrânia seja realista sobre questões territoriais

O Presidente francês defendeu, esta segunda-feira, que os ucranianos devem "ter discussões realistas sobre questões territoriais" para encontrar uma solução para o conflito desencadeado pela invasão russa em 2022, num momento em que Kiev enfrenta uma situação desfavorável no terreno.

"Os ucranianos devem ter discussões realistas sobre as questões territoriais e só eles as podem liderar", disse Emmanuel Macron durante a reunião anual com embaixadores franceses no Palácio do Eliseu para definir as principais linhas de política externa, numa altura em que a Rússia, que tomou posse de cerca de 20% do território da Ucrânia, está a intensificar as suas conquistas no leste do país.

Os europeus terão, no entanto, de "criar garantias de segurança" para a Ucrânia, frisou o chefe de Estado francês, acrescentando ainda: "Os Estados Unidos da América têm de nos ajudar a mudar a natureza da situação e a convencer a Rússia a sentar-se à mesa das negociações".

"O próprio Presidente norte-americano eleito [Donald Trump] sabe que os Estados Unidos não têm hipótese de ganhar nada se a Ucrânia perder", disse Macron, argumentando que a capitulação da Ucrânia não é benéfica nem para os europeus nem para os norte-americanos.

O líder francês vincou ainda que a "credibilidade" do Ocidente seria "abalada" se aceitasse compromissos devido ao "cansaço" do conflito.

"Não haverá solução rápida e fácil na Ucrânia ", avisou o Presidente francês, sugerindo a Kiev que reflita bem sobre as questões de posse territorial, como base para um entendimento negocial com Moscovo, num momento em que o conflito está quase a entrar no seu quarto ano.

Kiev espera decisões relevantes da parte de Trump, quando este tomar posse, no dia 20 de janeiro, mas também teme uma queda no apoio norte-americano, depois de o Presidente eleito ter criticado o esforço financeiro de Washington para apoiar a Ucrânia.

Para atingir um eventual cessar-fogo, o Kremlin (presidência russa) continua a exigir que a Ucrânia deponha as armas, ceda as quatro regiões parcialmente ocupadas por forças russas (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporijia), além da península da Crimeia anexada em 2014, e renuncie à sua adesão à NATO.

Estas condições são inaceitáveis para Kiev.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.