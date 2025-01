Justin Trudeau renuncia ao cargo de primeiro-ministro do Canadá

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou esta segunda-feira a sua renúncia ao cargo e à liderança do Partido Liberal, que se encontra no poder.

A informação foi inicialmente avançada pela CNN Internacional e confirmada pelo próprio, em conferência de imprensa, em Otava. Aos jornalistas, Trudeau fala em lutas internas no Partido Liberal e pede aos canadianos uma decisão clara nas eleições de outubro.

“Tenciono resignar, como líder do partido e como primeiro-ministro, depois do partido escolher o próximo líder, num processo robusto, abrangente e competitivo. Ontem à noite pedi ao presidente do partido Liberal que inicie esse processo. Este país merece uma escolha clara nas próximas eleições e está claro para mim que, se eu tenho de travar lutas internas, eu não posso ser a melhor opção nessas eleições", admite.

Trudeau , que liderava o governo canadiano desde 2015, deverá permanecer como primeiro-ministro interino até que um novo líder seja escolhido.

Justin Trudeau confirmou, igualmente, que o parlamento canadiano será suspenso até 24 de março enquanto a escolha não acontece.

"Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois de o partido escolher o seu novo líder", anunciou o político, de 53 anos, que tem enfrentado contestação interna, tanto no partido como no Governo.

