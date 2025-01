Contrato de cibersegurança com a SpaceX de Elon Musk gera controvérsia em Itália

​A perspetiva de um contrato de cibersegurança entre Roma e a empresa SpaceX, de Elon Musk, está hoje a causar controvérsia em Itália, com o Governo de Giorgia Meloni a negar a assinatura de qualquer compromisso nesta fase. O diário Il Corriere della Sera que, tal como os outros grandes meios de comunicação social italianos, cita a agência Bloomberg, noticiou que "Itália está em conversações avançadas com a SpaceX de Elon Musk sobre um acordo para fornecer telecomunicações seguras ao governo do país". Numa mensagem publicada hoje na rede social X, o próprio Elon Musk afirmou estar "pronto para fornecer à Itália as ligações mais avançadas e seguras". A perspetiva deste contrato, que segundo alguns meios de comunicação social foi discutida no sábado à margem da visita de Meloni ao Presidente eleito norte-americano Donald Trump, na Florida, provocou um protesto da oposição. A líder do Partido Democrático (PD, o principal partido da oposição), Elly Schlein, exigiu hoje que "Meloni e o seu governo informem imediatamente sobre as discussões com Musk". "Se 1.500 milhões de euros do dinheiro dos italianos para utilizar os satélites do bilionário norte-americano no nosso país é o preço a pagar pela sua amizade, não estamos de acordo", denunciou. Num comunicado entretanto divulgado, o executivo de Meloni "nega que tenham sido assinados quaisquer contratos ou acordos entre o Governo italiano e a SpaceX para a utilização do sistema de comunicações por satélite Starlink". "As discussões com a SpaceX fazem parte das reuniões aprofundadas que os organismos estatais têm com as empresas, neste caso com as que lidam com ligações protegidas", acrescentou, reconhecendo assim que as negociações estavam efetivamente em curso. Por outro lado, o gabinete de Giorgia Meloni nega "categoricamente" as notícias da imprensa que afirmam que o contrato com a SpaceX foi "discutido durante a reunião com o Presidente eleito Donald Trump". Meloni, como muitos outros representantes de alto nível antes dela, foi recebida no sábado à noite na Florida por Trump, que a descreveu como "fantástica", de acordo com jornalistas norte-americanos que estiveram presentes no local. Elon Musk, 53 anos, o homem mais rico do mundo, gastou pelo menos 250 milhões de dólares (241 milhões de euros) na campanha presidencial de Trump, que o recompensou nomeando-o chefe de uma comissão encarregada de reduzir a despesa pública. Numa entrevista ao suplemento semanal do jornal Il Corriere della Sera, publicada sexta-feira, Meloni disse ter "excelentes relações" com Musk, que descreveu como "um génio" e "um inovador extraordinário que olha sempre para o futuro". Nos últimos dias, Elon Musk tem sido acusado de interferir na política europeia, após ter expressado publicamente o seu apoio ao partido de extrema-direita alemão AfD, em plena contagem decrescente para as eleições legislativas antecipadas na Alemanha, mas também por comentários depreciativos sobre a política britânica e o Governo do trabalhista Keir Starmer.