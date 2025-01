Congresso confirma vitória de Trump nas eleições dos EUA

A vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, a 5 de novembro do ano passado, foi confirmada esta segunda-feira no Congresso dos Estados Unidos, abrindo caminho para a sua tomada de posse, que acontecerá daqui a duas semanas, a 20 de janeiro.

Numa cerimónia formal e que demorou pouco mais de meia hora, presidida por Kamala Harris, que esteve presente como vice-presidente e líder do Senado, a certificação final confirmou os resultados das presidenciais, em que Trump conquistou 312 votos do Colégio Eleitoral, contra apenas 226 da candidata democrata.

A confirmação da vitória do candidato republicano aconteceu no dia em que se completam quatro anos desde o ataque ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump para tentarem bloquear a confirmação da vitória do então candidato democrata Joe Biden, agora Presidente cessante.