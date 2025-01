"Uma mulher fantástica." Trump janta com Meloni na Florida

“Uma mulher fantástica” que “revolucionou a Europa”. Foi assim que Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, descreveu Giorgia Meloni, com quem jantou no sábado: “Ela realmente conquistou a Europa e todos os outros”, disse Trump, citado pelo New York Times. A primeira-ministra italiana esteve nos Estados Unidos para um encontro informal com Trump, que toma posse a 20 de janeiro, e os dois jantaram na residência do Presidente eleito de Mar-a-Lago, na Florida.

Além do jantar, Meloni assistiu a um documentário sobre o sistema judicial norte-americano ao lado de Trump. No documentário, é defendida a tese de que os Estados Unidos assistiram nos últimos anos ao aparecimento de um "sistema judicial com dois pesos e duas medidas" — isto numa altura em que Trump tem sido alvo de vários processos.

Já segundo a imprensa italiana, Meloni e Trump terão discutido o caso de Cecilia Sala, a jornalista italiana detida pelo Irão em dezembro, além de terem discutido outros temas, como as tarifas comerciais e a guerra na Ucrânia.

No encontro estiveram também o senador Marco Rubio, nomeado chefe da diplomacia por Trump, o congressista Mike Waltz, nomeado conselheiro de Segurança Nacional, e o futuro secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Este encontro acontece poucos dias antes de Giorgia Meloni receber Joe Biden em Roma, onde o Presidente norte-americano se desloca para uma visita oficial a Itália e ao Vaticano, que decorre de 9 a 12 de janeiro.