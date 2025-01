Queda de neve suspende voos no Reino Unido, Alemanha e Países Baixos

A queda de neve tem levado, este domingo, aeroportos de toda a Europa a suspenderem temporariamente os seus voos. Com as pistas cobertas de gelo, no Reino Unido vários aeroportos optaram por encerrar as pistas, num momento em que os alertas de gelo e neve pairam um pouco por todo o território, incluindo a maior parte da Irlanda do Norte e da Escócia e uma grande parte do centro e norte da Inglaterra. Já o País de Gales está sob alerta amarelo de chuva.

Assim, o Aeroporto de Manchester, o terceiro maior do país em número de passageiros, anunciou no domingo de manhã ter encerrado temporariamente as suas pistas devido à queda de neve pesada. Acabaria por reabri-las depois da limpeza das pistas. O mesmo aconteceu com o Aeroporto John Lennon de Liverpool e com o Aeroporto Internacional de Newcastle, assim como com os aeroportos de Birmingham e de Bristol.

A opção tem sido sempre semelhante: fechar as pistas, suspender os voos, deixar as equipas fazerem o trabalho de limpeza e, depois, deixar os aviões partir.