Novo governo sírio reforça apelo aos EUA para levantamento de sanções

O ministro interino dos Negócios Estrangeiros da Síria, Asaad al Shaibani, reforçou este domingo o apelo aos Estados Unidos para que levantem as sanções impostas contra o regime do presidente sírio deposto, Bashar al Assad, para reconstruir o país.

"Transmitimos as nossas preocupações a Doha, especialmente no que se refere às sanções económicas que pesam sobre a Síria. Reiteramos o pedido aos Estados Unidos para levantarem as sanções ao povo sírio", disse Al Shaibani, em declarações divulgadas pela rede SyriaTV.