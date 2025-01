Hamas aprova lista de 34 reféns de Israel a serem libertados para negociar cessar-fogo

O Hamas aprovou uma lista de 34 reféns de Israel a serem libertados num eventual cessar-fogo que pode ser negociado.

Segundo a Reuters, um oficial do Hamas confirma que o grupo aprovou a lista apresentada pelas forças israelitas.

No entanto, a mesma fonte realça que um eventual acordo terá de incluir a retirada permanente de Israel da Faixa de Gaza.

O exército israelita tem bombardeado desde quinta-feira diferentes zonas da Faixa de Gaza com uma intensidade crescente, mas com maior ênfase no norte.



Os três hospitais da região foram encerrados, segundo o Ministério de Saúde palestiniano, controlado pelo Hamas.