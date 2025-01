Cartoonista do The Washington Post demite-se depois de recusa de publicação

A cartoonista Ann Telnaes demitiu-se do Washington Post depois de o jornal norte-americano ter recusado a publicação de uma caricatura satírica que mostrava vários líderes dos media a bajularem o futuro Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre eles Jeff Bezos, dono do jornal.

"Falei com a direção e tive conversas produtivas e algumas divergências sobre os 'cartoons' que apresentei para publicação, mas nunca um 'cartoon' foi retirado por causa de quem ou o que incluía até agora", escreve a vencedora de um Prémio Pulitzer, numa mensagem publicada nas redes sociais e onde pode ser visto o cartoon rejeitado.

O editor de opinião do Post, David Shipley, defendeu a rejeição do cartoon por não concordar com a sua "interpretação dos acontecimentos" e porque "o único preconceito é contra a repetição", segundo um texto publicado no The New York Times.

"Nem todas as decisões editoriais são o reflexo de uma força maléfica", afirmou Shipley, que diz ter falado com Telnaes para lhe pedir que se mantenha no cargo. "A minha decisão baseou-se no facto de termos acabado de publicar uma coluna sobre o mesmo assunto que o 'cartoon' e de eu já ter planeado outra coluna sobre o mesmo assunto, uma sátira", afirmou.

A publicação de Telnaes inclui o esboço do 'cartoon' rejeitado, que mostra o dono do Post, Jeff Bezos, o fundador e proprietário do Meta, Mark Zuckerberg, o proprietário do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, e a mascote da Disney, Mickey Mouse, a fazer gestos de adoração a Trump e a entregar-lhes sacos de dinheiro.

"O cartoon critica os executivos milionários da tecnologia e dos media, que estão a fazer tudo o que podem para se aproximarem de Trump", defendeu Telnaes. "Por vezes, as caricaturas foram rejeitadas ou revistas, mas nunca devido ao ponto de vista intrínseco da caricatura. Esta é uma mudança fundamental e perigosa para uma imprensa livre", criticou.

Telnaes ganhou o prestigiado Prémio Pulitzer para notícias e comentários ilustrados em 2001, quando trabalhava para o Los 'Angeles Times', e foi finalista na mesma categoria em 2022. Também ganhou o Prémio Reuben da Sociedade Nacional de Humoristas em 2017, tornando-se a primeira mulher a ganhar ambos os prémios.