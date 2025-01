Atum de 276 quilos leiloado por 1,260 milhões de euros

Para quem está habituado a pagar 12,99 euros pelo quilo da posta de atum, o valor, alcançado num leilão em Tóquio, pode ser desconcertante. Um atum rabilho de 276 quilos foi vendido por 207 milhões de ienes, ou seja, por cerca de 1,260 milhões de euros.

E não é sequer um recorde: é o segundo preço mais alto de sempre (os valores começaram a ser registados em 1999) pago por um atum no habitual leilão de ano novo no mercado de Toyosu. Desta vez, o cheque foi passado pelo Onodera Group, proprietário de uma cadeia de restaurantes de sushi com estrelas Michelin, que comprou o peixe em conjunto com um vendedor por atacado.

O motivo para não se poupar na despesa é simples: "O primeiro atum do ano traz boa sorte. Queremos fazer as pessoas sorrirem com comida", disse Shinji Nagao, presidente da cadeia de restaurantes, citado pela imprensa japonesa.

Satisfeito estava também o homem que pescou o atum na costa de Oma. "Estava gordo como uma vaca", disse o pescador Masahiro Takeuchi, de 73 anos, aos jornalistas.

Apesar da comparação, as vacas, em média, pesam 500 quilos na idade adulta, estando o peso deste atum mais próximo de uma vitela. Ou, em alternativa, ao de duas motos vespas, empilhadas uma sobre a outra.

O recorde de venda foi alcançado em 2019 quando um atum rabilho de 278 quilos foi vendido por 333,6 milhões de ienes (2,057 milhões de euros).