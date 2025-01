Rússia denuncia novo ataque ucraniano com mísseis norte-americanos e promete resposta

As defesas aéreas russas intercetaram este sábado oito mísseis ATACMS norte-americanos disparados pela Ucrânia, um tipo de ataque apresentado por Moscovo como uma "linha vermelha" no conflito, anunciou o exército da Rússia.

"As defesas aéreas abateram oito mísseis táticos operacionais ATACMS de fabrico norte-americano e 72 drones", informou o exército russo num comunicado citado pela agência francesa AFP. O exército não especificou se o ataque ucraniano causou vítimas ou danos materiais.

"Estas ações do regime de Kiev, que é apoiado pelos seus guardiões ocidentais, serão alvo de retaliação", afirmou o exército russo num comunicado citado pela agência francesa AFP.

A administração do Presidente dos Estados Unidos cessante, Joe Biden, autorizou em novembro a utilização dos mísseis ATACMS por Kiev, depois de se ter oposto durante muito tempo. A autorização foi dada na sequência do destacamento, segundo o Ocidente e a Ucrânia, de milhares de soldados norte-coreanos em apoio dos soldados russos.

Desde então, Kiev efetuou vários ataques com mísseis ATACMS de longo alcance e com os Storm Shadows britânicos. A Rússia retaliou com o primeiro disparo de uma arma hipersónica experimental denominada Orechnik e prometeu "uma resposta" a cada ataque ucraniano deste tipo contra o seu território.

O Presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou atacar o centro da cidade de Kiev como retaliação, embora isso ainda não tenha acontecido.

Donald Trump, que vai suceder a Biden como presidente em 20 de janeiro, afirmou em dezembro que se opunha à utilização pelo exército ucraniano de mísseis ATACMS, invocando um agravamento do conflito.

Também este sábado, duas pessoas ficaram feridas num ataque de um 'drone' ucraniano na cidade de Chebekino, perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Na frente, um ataque ucraniano feriu pelo menos 10 pessoas na cidade de Gorlivka, no território ocupado por Moscovo no leste da Ucrânia, anunciou o presidente da câmara local, Ivan Prikhodko.

Mais a norte, o exército russo reivindicou este sábado a tomada da pequena cidade de Nadiia, na região ucraniana de Lugansk, que anexou em 2022 e que agora controla quase totalmente. Também quatro pessoas ficaram feridas num ataque de um 'drone' russo no sul, de acordo com o chefe da administração militar municipal da cidade de Kherson, Roman Mrotchko.