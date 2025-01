Resolução UE para 2025. "Investir e deixar de depender em absoluto dos Estados Unidos"

Em 2025, a Europa “tem de investir e deixar de depender em absoluto dos Estados Unidos”, defende na Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto.

No habitual espaço de comentário no programa ‘Manhã, Manhã’, Nuno Botelho sublinha que o continente europeu chega ao novo ano “numa encruzilhada muito grande”.

Exemplo disso, diz. “a crise franco-alemã, que pode fazer retardar a recuperação económica da Europa e a falta de decisão da União Europeia, que pode fazer com que a Europa perca o comboio”.

Mas, para Nuno Botelho, a soma de desafios torna-se ainda mais complexa “se juntarmos a isso, a questão das guerras existentes, nomeadamente da guerra da Ucrânia”.

Para o empresário e jurista, as lideranças europeias devem dar ouvidos a Donald Trump que, a partir de 20 de janeiro, reentra na Casa Branca para mais um mandato que reduz ao mínimo as certezas do compromisso norte-americano com a relação transatlântica.

Botelho diz que só há um caminho: “contribuir para a NATO de forma mais evidente e os orçamentos nacionais europeus têm de atuar em conformidade”, cumprindo a imposição reiterada por Trump de que os aliados estão obrigados a aplicar 2% do PIB em gastos com Defesa.

A par com esse cenário, Nuno Botelho aponta a necessidade de “melhoria da produtividade e da competitividade, dando folga à ortodoxia regulamentar e ambiental”, tal como está inscrito no chamado Plano Draghi para a reindustrialização da Europa.

"Há que concretizá-lo, porque é o antídoto para a Europa apanhar o comboio do desenvolvimento e do século XXI”, assinala.