Praias da ilha indonésia de Bali sofrem uma das piores acumulações de plásticos

Centenas de voluntários participaram este sábado numa grande operação de limpeza das praias de Bali, depois de as chuvas das monções terem provocado uma das maiores acumulações de resíduos plásticos na ilha indonésia.

A organização não-governamental (ONG) Sungai Watch descreveu o fenómeno como a pior poluição plástica alguma vez registada nas praias de Bali. "Nunca vimos uma tal acumulação de resíduos de plástico, com um metro de altura, no areal", afirmou o fundador da ONG ambiental, Gary Bencheghib.

"Em apenas seis dias de limpeza, recolhemos 25 toneladas, o que constitui um recorde para nós", acrescentou, citado pela agência francesa AFP.

Na praia de Kedonganan, no sul da ilha, copos de plástico vazios, palhinhas, talheres e sacos de café estavam espalhados pela areia, misturados com restos de plantas e madeira. Cerca de 600 voluntários, incluindo residentes locais, trabalhadores de hotéis e turistas, enfrentaram uma manhã chuvosa para recolher o lixo à mão, enchendo centenas de sacos grandes.

Tatiana Komelova, uma turista russa que se voluntariou para a operação, disse que ficou chocada com a visão do lixo e admitiu que iria reduzir a utilização diária de plástico. "Eu sabia que este problema existia, mas não me apercebi de que fosse tão grave", lamentou. "Utilizo muitos produtos de plástico no meu dia-a-dia, mas a partir de agora, vou tentar reduzi-los o mais possível."

Segundo Gary Bencheghib, "a maioria destes resíduos de plástico provém geralmente das cidades de Java, a ilha mais populosa da Indonésia".

A Indonésia é um dos maiores contribuintes mundiais de poluição plástica e detritos marinhos, sobretudo quando as chuvas de monção e os ventos transportam montanhas de resíduos das zonas urbanas e dos rios para o oceano. Alguns dos resíduos são arrastados ao longo de centenas de quilómetros, com o fenómeno a acentuar-se entre novembro e março, antes de darem à costa nas praias de Bali.

A ilha é muito popular entre os turistas estrangeiros, sobretudo nas férias de fim de ano. Com uma população de mais de 280 milhões de pessoas, segundo o Banco Mundial, o arquipélago do Sudeste Asiático é composto por mais de 17.000 ilhas, das quais mais de 7.000 são habitadas de forma permanente.

No início de dezembro, as negociações de uma semana em Busan, na Coreia do Sul, para a conclusão de um tratado mundial contra a poluição por plásticos, fracassaram perante a oposição de um grupo de países produtores de petróleo.

As negociações deverão ser retomadas, mas ainda não foi divulgada uma data.