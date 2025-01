Autoridades de Gaza anunciam encerramento de hospital por Israel

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, anunciou este sábado que o último dos três hospitais do norte do território - o Hospital Indonésio - foi encerrado.

"O Hospital Indonésio no norte de Gaza foi retirado de serviço e já não presta quaisquer serviços aos doentes ou feridos", afirmou o ministério num comunicado publicado nas redes sociais.

Três hospitais públicos da região - o Hospital Kamal Adwan, o Hospital Beit Hanoun e o Hospital Indonésio - estão agora sem operar por ordem das forças militares israelitas.

O Ministério recordou que "o direito à saúde é um direito garantido por todas as leis e convenções" e, por isso, apelou à comunidade internacional para que pressione Israel a autorizar a reabertura dos serviços que prestavam cuidados a milhares de residentes, incluindo menores, mulheres grávidas, doentes e feridos.

O Ministério tinha divulgado hoje que o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita subiu para 45.717 e o de feridos para 108.856.

Segundo a tutela, citada pela agência de notícias espanhola Efe, os números reais de mortos e feridos são mais elevados do que os avançados este sábado, uma vez que estes não incluem os milhares de desaparecidos que permanecem sob os escombros e não podem ser resgatados devido à falta de maquinaria pesada, entre outras razões.

O balanço diário do Ministério da Saúde refere também que nas últimas 24 horas os bombardeamentos israelitas mataram pelo menos 59 pessoas e feriram 273.

O exército israelita tem bombardeado desde quinta-feira diferentes zonas da Faixa de Gaza com uma intensidade crescente, mas com maior ênfase no norte.