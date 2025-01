Anel metálico do espaço cai numa aldeia do Quénia

Um anel metálico despenhou-se numa aldeia do Quénia. Trata-se de lixo espacial de um foguetão de acordo com a KSA - a agência espacial do país.

O objeto espacial tem cerca de 2,5 metros de largura e pesa cerca de 500 quilos. Caiu na aldeia de Mukuku, a sudeste da capital Nairobi.

O anel estava "vermelho e quente" quando se despenhou no Quénia. Terá caído depois do lançamento de um foguetão ainda não identificado.

A maioria dos detritos espaciais costumam arder e desfazer-se ao reentrarem na atmosfera, o que não terá acontecido desta vez.

Para a KSA, a queda deste anel é "um caso isolado" que está a ser investigado ao abrigo da Lei Espacial Internacional.