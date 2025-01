Ursula von der Leyen tem "pneumonia severa"

A presidente da Comissão Europeia tem uma "pneumonia severa", segundo o jornal "Politico". Ursula von der Leyen cancelou, esta sexta-feira, a agenda para as duas primeiras semanas de janeiro, incluindo um compromisso em Lisboa.

De acordo com Stefan de Keersmaecker, porta-voz da Comissão Europeia, a líder da Comissão "está a lidar com uma pneumonia severa", que a levou a cancelar "os compromissos externos para as primeiras duas semanas de janeiro".

"Os compromissos cancelados incluem um discurso em Lisboa e a viagem agendada para Gdansk na ocasião do lançamento da presidência polaca do Conselho, que vai acontecer numa data mais tardia", acrescentou o porta-voz.

Ursula von der Leyen tinha agendado um discurso em Lisboa durante o Seminário Diplomático, uma iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros.