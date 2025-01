Primeira-ministra da Tailândia declara fortuna pessoal de quase 400 milhões de euros

A primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, tem uma fortuna pessoal de quase 400 milhões de euros, de acordo com uma declaração publicada nesta sexta-feira.

Tendo tomado posse em agosto, a dirigente é obrigada a declarar à Comissão Nacional Anticorrupção (NACC) os bens, que ascendem a 13,8 mil milhões de baht, de acordo com um documento partilhado pelos meios de comunicação social.

Os vários investimentos e participações de Paetongtarn Shinawatra valem 11 mil milhões de baht (310 milhões de euros). A primeira-ministra tailandesa tem ainda mil milhões de baht (mais de 28 milhões de euros) em dinheiro, indica o documento.

Outros bens incluem 75 relógios de luxo no valor de 162 milhões de baht (4,57 milhões de euros), 217 malas de mão de marca no valor de 76 milhões de baht (2,14 milhões de euros) e propriedades no Reino Unido e no Japão.

Paetongtarn Shinawatra declarou igualmente um passivo de quase cinco mil milhões de baht (141 milhões de euros), de acordo com o documento da NACC, o que lhe confere um património líquido de 8,9 mil milhões de baht (251 milhões de euros).

O pai, Thaksin Shinawatra, comprou o clube de futebol Manchester City em 2007, depois de ter sido primeiro-ministro da Tailândia, e tem atualmente uma fortuna de 2,1 mil milhões de dólares (2,04 mil milhões de euros), de acordo com a Forbes, o que faz do antigo dirigente a décima pessoa mais rica da Tailândia.

Thaksin Shinawatra utilizou a riqueza gerada pelo império de telecomunicações Shin Corp para entrar na política. A família continuou a ser influente mesmo durante os anos de exílio que se seguiram à destituição de Thaksin na sequência do golpe de Estado de setembro de 2006.

