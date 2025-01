Marcelo diz que incentivou ao diálogo em Moçambique

O Presidente da República abordou também o encontro de quinta-feira com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Questionado pelos jornalistas sobre a situação eleitoral no país africano, Marcelo Rebelo de Sousa diz que não sabe ainda se vai à tomada de posse do Presidente eleito, Daniel Chapo (Frelimo), e afirma que não tem dados sobre se os esforços diplomáticos portugueses e europeus estão a ter efeito.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que incentivou ao diálogo em Moçambique, após as eleições que resultaram numa onda de tumultos.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que António Costa tem uma tarefa complicada, uma vez que o mundo vive uma conjuntura complicada.

“A situação no mundo e na Europa já foi melhor do que é agora. E é uma tarefa difícil que ele tem pela frente e todos nós, Estados-membros [da União Europeia]. Temos de trabalhar em conjunto, mas temos muito muito trabalho para fazer.”

Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda questionado sobre o pedido de André Ventura em convocar uma reunião do Conselho de Estado sobre segurança. O Presidente explicou porque enviou uma carta aos conselheiros de Estado para se pronunciarem sobre o pedido do líder do Chega.

“Porque é um pedido formulado por escrito e acho que eles têm o direito a, se quiserem, a pronunciarem por escrito. Normalmente, os pedidos são formulados no próprio Conselho.”

Questionado se não é o Presidente da República que costuma convocar o Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa explica que os conselheiros podem sugerir verbalmente, no Conselho, reuniões para o futuro”.

“Quando é assim, discute-se à volta da mesa. Quando é por escrito, acho que era prudente antes das próximas reuniões do Conselho que os senhores conselheiros dizerem por escrito - se quiserem - o que pensam da ideia”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à entrada para os Prémios Gazeta, que decorrem em Lisboa.