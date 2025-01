Luso-descendente entre as vítimas do atentado em Nova Orleães

Matthew Tenedório é um dos 14 mortos do ataque levado a cabo pelo militar na reserva Shamsud-Din Jabbar, que tinha jurado aliança ao grupo terrorista Estado Islâmico. Dezenas de pessoas ficaram feridas.

O luso-descendente Matthew Tenedório, de 25 anos, é uma das vítimas mortais do atentado da noite de passagem de ano em Nova Orleães, nos estado norte-americano do Louisiana.

Jabbar, de 42 anos, lançou uma carrinha contra a multidão que celebrava a passagem de ano, em Nova Orleães, e envolveu-se num tiroteio com as forças de segurança, acabando por ser abatido.

O luso-descendente Matthew Tenedório terá escapado ao atropelamento, mas acabou por ser baleado e não resistiu aos ferimentos, indica um primo citado pelo jornal "Luso-Americano".



Matthew Tenedório é filho do emigrante português Luís Tenedório, de um família com raízes em Vila Nova de Cerveira, no Minho.